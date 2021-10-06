السيسي مشيدا بالقوات المسلحة: أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تحية "تقدير واعتزاز للقوات المسلحة الباسلة"، مؤكدا أنها "أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها".

وكتب السيسي، على صفحته على "فيسبوك": "في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه".

وأضاف: "تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال".

المصدر: RT