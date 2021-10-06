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وزير الصحة اللبناني يعلن عن انفراج قريب في ملف أدوية السرطان والأمراض المستعصية

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وزير الصحة اللبناني يعلن عن انفراج قريب في ملف أدوية السرطان والأمراض المستعصية
Reuters
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أعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، عن انفراج قريب في ملف أدوية السرطان والأمراض المستعصية، على أن تبدأ دفعات من أدوية علاج السرطان بالوصول قريبا إلى لبنان.

وقال أبيض في تغريدة عبر "تويتر": "عدم توفر الكثير من أدوية السرطان والأمراض المستعصية في لبنان ناتج عن أسباب متعددة، أهمها عدم توفر ما يكفي من مال الدعم لاستيراد الكميات المطلوبة"، مشيرا إلى أنه :خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد اجتماعات مكثفة مع الأطراف المعنية، توصلنا إلى انفراج قريب في هذا الملف".

وأضاف: "سيتم في الأيام القليلة القادمة تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان إلى شركات الأدوية في الخارج، وستبدأ دفعات من أدوية علاج السرطان بالوصول إلى لبنان قريبا. هذا جزء من الحل، ويبقى العمل على التأكد من منع تهريب أو تخزين الدواء والتأكد من وصوله إلى من هم بأمس الحاجة إليه".

المصدر: RT

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