عباس يوجه رسالة إلى رئيس جمهورية الشيشان الروسية

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين الجانبين.

إقرأ المزيد

وسلم الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني لدى الشيشان عوض زعول، رسالة إلى رئيس جمهورية الشيشان، وذلك خلال حفل تنصيب وإعادة انتخاب قاديروف رئيسا للشيشان للمرة الرابعة على التوالي.

وتمنى الرئيس الفلسطيني لقاديروف التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

وألقى السفير عوض زعول كلمة خلال حفل التنصيب، هنأ فيها قاديروف بمناسبتين وهي توليه الرئاسة لفترة جديدة والتي تزامنت مع يوم ميلاده.

وحضر حفل التنصيب عدد كبير من الشخصيات المهمة والتي كان من بينها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسفيرة دولة الإمارات في موسكو ممثلا عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيرغي تشايكا ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعضا من رؤساء الجمهوريات الروسية.

المصدر: RT