 
مباشر
عاجل
بالفيديو.. لحظة إطلاق نار داخل ثانوية بولاية تكساس الأمريكية

عباس يوجه رسالة إلى رئيس جمهورية الشيشان الروسية

أخبار العالم العربي

عباس يوجه رسالة إلى رئيس جمهورية الشيشان الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg39

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين الجانبين.

إقرأ المزيد
الشيشان تمنح فلسطين شحنة لقاحات روسية
الشيشان تمنح فلسطين شحنة لقاحات روسية

وسلم الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني لدى الشيشان عوض زعول، رسالة إلى رئيس جمهورية الشيشان، وذلك خلال حفل تنصيب وإعادة انتخاب قاديروف رئيسا للشيشان للمرة الرابعة على التوالي.

وتمنى الرئيس الفلسطيني لقاديروف التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

وألقى السفير عوض زعول كلمة خلال حفل التنصيب، هنأ فيها قاديروف بمناسبتين وهي توليه الرئاسة لفترة جديدة والتي تزامنت مع يوم ميلاده.

عباس يوجه رسالة إلى رئيس جمهورية الشيشان الروسية

وحضر حفل التنصيب عدد كبير من الشخصيات المهمة والتي كان من بينها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسفيرة دولة الإمارات في موسكو ممثلا عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيرغي تشايكا ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعضا من رؤساء الجمهوريات الروسية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا