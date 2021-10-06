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السيسي يصدق على قانون لحماية ثروة مصر السمكية وتنمية البحيرات

أخبار العالم العربي

السيسي يصدق على قانون لحماية ثروة مصر السمكية وتنمية البحيرات
Globallookpress
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صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 146 لسنة 2021، بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

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وكان مجلس النواب وافق على "مشروع القانون"، والذي تتبلور غاياته في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية.

وصدر القانون في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق.

المصدر: "اليوم السابع"

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