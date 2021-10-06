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الصحة السعودية تسجل 45 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

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الصحة السعودية تسجل 45 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضي، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547402 حالة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعاف جديدة من كورونا لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536.447 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8.732 حالة.

وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، قال اليوم عبر "تويتر" إن الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مهم جدا للحماية من المتحورات، مضيفا أن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

المصدر: "سبق"+"واس"

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