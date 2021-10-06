الجيش الجزائري يحبط محاولات تهريب مخدرات عبر الحدود مع المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي في الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري 2021 العديد من العمليات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، بأنه "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في إطار مكافحة الإرهاب".

وأضافت الصحيفة، في "إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات في الجزائر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 4 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ4 قناطير و20,5 كيلوغرام من الكيف المعالج".

وتابعت الصحيفة، "تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخر وحجز قنطارين و49 كيلوغرام من نفس المادة و20620 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى".

ومن جهة أخرى، أوقفت الجهات المختصة بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، "374 شخصا وضبطت 10 مركبات و120 مولدا كهربائيا و109 مطارق ضغط و07 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 16,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

وقالت الصحيفة "تم توقيف 6 أشخاص وحجز 25 بندقية صيد و13855 خرطوشة و118952 وحدة من الألعاب النارية و126,3 قنطار تبغ، بكل من بسكرة والجلفة قسنطينة وتبسة وباتنة وتيارت، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 33647 لتر بكل من أدرار وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس".

المصدر: "النهار"