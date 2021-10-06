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الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر لدى السعودية

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الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر لدى السعودية
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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر تقنية الاتصال المرئي، أوراق اعتماد سعادة السيد بندر بن محمد العطية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى السعودية.

ونشرت وزارة الخارجية القطرية، صورة لتسليم، بندر بن محمد العطية، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى السعودية، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونقل السفير تحيات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى خادم الحرمين الشريفين، والتمنيات بموفور الصحة والعافية، ولحكومة وشعب المملكة بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل خادم الحرمين الشريفين، السفير، تحياته إلى أمير قطر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية

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