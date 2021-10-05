 
مباشر

وزير الطاقة السعودي: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير الطاقة السعودي: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان (فيديو)
AFP FAYEZ NURELDINE /
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfwa

أدلى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بتصريح غير مألوف عندما تحدث عن جنسية مرضعته خلال مراسم توقيع مشروع الربط الكهربائي بين بلاده ومصر يوم الثلاثاء.

وذكر الوزير أن له ارتباطات كبيرة بالمصريين الذين عاش معهم، مضيفا أن له "مرضعة مصرية نوبية من أسوان".

من جانبه، أشاد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، بالعلاقات المصرية السعودية، والروابط العميقة بين الشعبين المصري والسعودي، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسعودية تعد نموذجا للعمل البناء.

ووقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي بينهما، ووفقا لوسائل إعلام فإن كلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا