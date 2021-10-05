مجهولون يضرمون النار في حافلة ركاب بحي يهودي في الرملة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجهولين أضرموا النار في حافلة ركاب في مدينة الرملة وسط أراضي سيطرة إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الحادث وقع فجر الثلاثاء في حي رامات دان اليهودي، مضيفة أن المجهولين كتبوا على جدار مجاور عبارة تنسب الفعلة إلى "كتائب شهداء الأقصى"، وهي الجناح العسكري لحركة "فتح".

وأردفت "كان" أن الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، كما تم إصدار أمر يحظر نشر أي تفاصيل أخرى.

المصدر: "كان" + وكالات