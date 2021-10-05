تونس.. أحكام أولية بإسقاط 80 قائمة ترشحت لانتخابات 2019

كشفت قاضية في محكمة المحاسبات التونسية أن 80 قائمة لم تحترم مبدأ الشفافية والقانون خلال انتخابات 2019 قد يصدر قرار بإسقاطها.

وأوضحت القاضية في المحكمة فضيلة القرقوري أن القانون خوّل محكمة المحاسبات لإسقاط تلك القوائم، وقالت إنها الآن في مرحلة الاستئناف، وأضافت أن التوصل إلى أحكام قاطعة، يتطلب كثيرا من الوقت، وأن ذلك كان خيار المُشرّع.

وفي تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، قالت القرقوري إن المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكما ابتدائيا في قضايا انتخابية، وأشارت إلى أن القانون الانتخابي "يكبّل المحكمة ويطوّل في إجراءات البت في القضايا".

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وحول محكمة المحاسبات قالت القاضية إن أعمالها انطلقت منذ صدور التقرير العام حول تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير الأحزاب الذي صدر في أكتوبر.

وفيما يخص المخالفات التي خوّل القانون الانتخابي المحكمة في تحديد عقوباتها، أوضحت أنها تشمل المخالفات المالية والتمويلات غير الشرعية، وعدم الإيداع.

المصدر: "موزاييك"