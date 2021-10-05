اليمن.. وزير خارجية حكومة الحوثيين يؤكد أن هناك انفتاحا دبلوماسيا كبيرا على صنعاء

أعلن هشام شرف عبد الله، وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء، أن "هناك انفتاحا دبلوماسيا كبيرا" على حكومته.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة عن عبد الله قوله إن "الأيام القادمة حافلة بالكثير من التغيرات في الجانب الدبلوماسي"​​​.

وعلق على تصريحات الخارجية الأمريكية التي اتهمت الجماعة بإطالة أمد الحرب في اليمن، قائلا: "المصالح الأمريكية هي من تحكم قرار تحالف السعودية في وقف العدوان على اليمن، واستمرار الطائرات الحربية بقصف الأراضي اليمنية لا يعكس صدق النوايا نحو السلام".

وتابع: "محاولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ إيهام العالم بأن صنعاء هي التي تعقد طريق السلام محاولات بائسة، العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) على اليمن أعلنته السعودية من حديقة البيت الأبيض ويجري بمشاركة أمريكية".

وأضاف: "موقفنا في صنعاء ثابت وتبلغته الجهات الدولية والأمم المتحدة برفض ربط الملف الإنساني بملفات سياسية وعسكرية إذا كان هناك جدية لإحلال السلام".

وأردف قوله: "مساندة طائرات تحالف العدوان لتنظيم (القاعدة) في محافظة البيضاء، دليل على رمادية المعايير الأمريكية في التعامل مع ما يسمى الإرهاب ودعمه من قبل تحالف هي مشاركة فيه".

المصدر: "سبوتنيك"