سفارة إيران: سلطات أذربيجان أغلقت مسجد الحسينية في باكو ومكتب خامنئي لا يزال مفتوحا

أكدت السفارة الإيرانية في باكو إغلاق السلطات الأذربيجانية مسجد الحسينية الإيراني في المدينة، لكنها أشارت إلى أن مكتب ممثلية المرشد لا يزال مفتوحا.

إقرأ المزيد

وقالت السفارة إن المسجد تم إغلاقه لأسباب متعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب إعلان الشرطة الأذربيجانية، وأشارت البعثة إلى أنها تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي الوقت ذلك نفت السفارة صحة التقارير حول إغلاق مكتب ممثلية المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في باكو.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن السلطات الأذربيجانية أغلقت ممثلية المرشد الأعلى ومسجد الحسينية التابع له.

من جانبها قررت إيران غلق أجوائها أمام الطائرات الأذربيجانية التي تمد وحدات عسكرية في ناختشيفان.

وتشهد العلاقات بين أذربيجان وإيران منذ أيام توترا ملموسا بدأ بفرض الحكومة في باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

واستمر التصعيد بعد أن تحدث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن وجود إسرائيلي في المنقطة منذ زمن المعارك في قره باغ خريف 2020، مشددا على أن إيران لن تقبل أن تكون هناك أي قوات إسرائيلية قرب حدودها.

المصدر: وكالات