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الولايات المتحدة تشكر قطر على جهودها في تنفيذ عمليات الإجلاء من أفغانستان

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الولايات المتحدة تشكر قطر على جهودها في تنفيذ عمليات الإجلاء من أفغانستان
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
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جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مكالمة مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شكر الولايات المتحدة لقطر على دورها في تنفيذ عمليات الإجلاء من أفغانستان.

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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلينكن وآل ثاني أجريا أمس الاثنين اتصالا هاتفيا، حيث شكر وزير الخارجية الأمريكي قطر على "عملها المستمر في طليعة الجهود المبذولة للمساعدة في النقل الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المعرضين للخطر".

وأضاف برايس، في بيان، أن بلينكن ناقش مع آل ثاني "مسائل مهمة أخرى تتعلق بأفغانستان، بما في ذلك الجهود الرامية إلى "تنسيق إيصال المساعدة الإنسانية الحيوية".

وتمثل قطر من أهم نقاط عبور اللاجئين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم من بلادهم، بما في ذلك عبر الطائرات القطرية، كما سبق أن أرسلت السلطات القطرية 3 رحلات على متنها خبراء فنيين إلى مطار كابل للعمل على إعادة تشغيله.

المصدر: RT

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