بغداد توافق على دخول شركة النفط الوطنية شريكا ممولا مع "توتال" الفرنسية في مشروع  البصرة

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على دخول شركة النفط الوطنية شريكا ممولا مع شركة "توتال" الفرنسية في مشروعها بمحافظة البصرة.

وقال في بيان صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم الثلاثاء، على مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم جهود الوزارة وشركة النفط الوطنية في تنفيذ خططهما لتعظيم الإنتاج الوطني من النفط والغاز، وتحقيق الإيرادات المالية التي تدعم الموازنة العامة والاقتصاد الوطني".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام شركة النفط الوطنية بالدخول شريكا ممولا مع شركة توتال العالمية في مشروعها العملاق بمحافظة البصرة".

وأشار عبد الجبار، إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى توسيع النشاط التجاري والمالي للشركة بهدف تحقيق مردود اقتصادي وبناء شراكات رصينة مع الشركات العالمية المعروفة".

وأكد وزير النفط العراقي، "موافقة مجلس الوزراء على دعم قيام شركة النفط الوطنية بممارسة النشاط التجاري الذي يهدف إلى تعظيم الإيرادات والعوائد المالية للشركة وللموازنة العامة".

وتابع، أن "مجلس الوزراء قرر أيضا، المصادقة على قرارات وإجراءات شركة النفط الوطنية بتعظيم قدرات العراق لإنتاج النفط والغاز".

وفي الخامس من سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة العراقية عقدا مع شركة (توتال) الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية.

ويتضمن المشروع الأول تطوير مجمع وتكرير الغاز في كافة الحقول، خارج اتفاقية غاز البصرة وهي حقول (أرطاوي، غرب القرنة /2، مجنون، الطوبة، اللحيس).

والمشروع الثاني، إنشاء مجمع الغاز المركزي الكبير في حقل أرطاوي، والمشروع الثالث، إقامة منشآت لإنتاج ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، أما المشروع الرابع، فهو تطوير حقل أرطاوي بهدف تعظيم إمكانيات إمدادات الغاز.

المصدر: RT