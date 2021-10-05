الإيليزيه يقرر عدم السماح لخباز تونسي بتزويده بالخبز

أفادت صحيفة "لوباريزيان" بأن الخباز التونسي مكرم العكروت، الفائز بمسابقة "أفضل باغيت في باريس" لن يزود القصر الرئاسي بالخبز بعد اتهامه باتخاذ مواقف سابقة مناهضة لفرنسا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن تزويد العكروت القصر بالخبر "ليس مخططا له ولم نتواصل معه"، مشيرة إلى أنه ليس من المعتاد تزويد الفائز بجائزة أفضل "باغيت" الإليزيه بالخبز.

وقبل أيام اتهم اليمين المتطرف في فرنسا الخباز مكرم العكروت باتخاذه مواقف في السابق مناهضة لفرنسا و"مرتبطة بالإسلاميين".

ومن بين تدوينات العكروت: "فرنسا عدوة الإسلام والمسلمين"، و"صوتوا لطرد سفير فرنسا من تونس"، و"فرنسا تشجع على نشر الرذيلة بتونس والابتعاد عن القيم الإسلامية".

في منشور آخر قال العكروت: "بكينا من أجل شارلي إيبدو ونوتردام، لكن هؤلاء الكلاب في فرنسا لا يبكون عندما تتم السخرية من سيد الخلق".

وقال رئيس الخبازين في منطقة باريس الكبرى فرانك توماس إن "السيد العكروت أخبرنا بأن حسابه على فيسبوك قد جرى اختراقه".

أما محاميته سيلفيا لاسفارجياس، فدانت "الحملة المقززة"، مؤكدة "تعلق العكروت بفرنسا وتمسكه بجميع مبادئها الأساسية المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوة".

المصدر: "لوباريزيان"