لوبان تطلق تصريحات نارية ضد الجزائر وتدعو لحرمان مواطنيها من التأشيرات ووقف تحويلاتهم البنكية

أطلقت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، اليوم الثلاثاء، تصريحات شديدة اللهجة ضد الجزائر، ودعت إلى حرمان مواطنيها من التأشيرات ووقف تحويلاتهم البنكية.

وقالت لوبان في مقطع فيديو نشرته في صفحتها على "فيسبوك": "إن الجزائر التي تعودت على ضعف القادة الفرنسيين عليها أن تحترم فرنسا، لقد استدعت سفيرها ورفضت تحليق طائراتنا العاملة في مالي لمحاربة الإسلاموية"، مضيفة أن "هذا القرار يشكل خطرا على بلدينا وعلى أمن دول إفريقيا، هو قرار غير مقبول وعلى فرنسا أن تفصل في هذا الشأن".

ولفتت إلى أن السلطات الجزائرية "تعتقد أن فرنسا مدينة أبدية يمكن لمواطنيها الدخول إلى أراضيها في أي وقت"، مشددة على ضرورة "عدم منح تأشيرات للجزائريين ما دامت الجزائر ترفض استقبال مواطنيها الذين قررت فرنسا ترحيلهم".

كما اقترحت لوبان "مراجعة تصاريح تحويل الأموال التي يرسلها الجزائريون إلى بلدهم والتي تقدر قيمتها بـ1.5 مليار يورو سنويا"، حيث أن هذه الأموال "لا تساهم في تنمية الاقتصاد الفرنسي".

المصدر: RT