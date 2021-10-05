البرهان يتفقد منطقة الاشتباكات مع خلية إرهابية في الخرطوم
Reuters
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تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم موقع الأحداث التي جرت بين الخلية الإرهابية والقوة الأمنية المشتركة بمنطقة جبرة بالخرطوم.
وقد أعرب عن تقديره لجهود القوات الأمنية والوحدات الأمنية المشتركة التي نفذت العملية.
يذكر أن القوة الأمنية المشتركة قد تمكنت من قتل 4 من أفراد الخلية الإرهابية البالغة عددهم 6 أفراد بينهم سوداني وأصابت اثنين آخرين جروحهم بليغة كما لقي عنصر أمني من الوحدات الخاصة مصرعه في العملية.
المصدر: RT
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