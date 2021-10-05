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مشادات بين فلسطينيين ونشطاء من اليمين الإسرائيلي أمام مركز شرطة على خلفية زيارة استفزازية (فيديو)

أخبار العالم العربي

مشادات بين فلسطينيين ونشطاء من اليمين الإسرائيلي أمام مركز شرطة على خلفية زيارة استفزازية (فيديو)
Reuters AMMAR AWAD
احتجاجات فلسطينية
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أثارت زيارة عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير (من اليمين) الاستفزازية لمركز الشرطة في بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر، مشادات كلامية بين الفلسطينيين ونشطاء اليمين أمام مركز.

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وتوجه بن غفير توجه اليوم الثلاثاء إلى مركز الشرطة الإسرائيلية في بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر، منفذا تهديداته بدخول البلدة العربية.

وجاء ذلك بعد أن قام شبان عرب بضرب افراد من الشرطة الإسرائيلية في المكان، الأسبوع الماضي.

المصدر: RT

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