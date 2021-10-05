مستشار السيسي: توجيه رئاسي بتطعيم كل الكوادر التعليمية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وجه مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، تحذيرا للمواطنين في مصر مؤكدا أن هناك توجيها رئاسيا بتطيعم كل الكوادر التعليمية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أنه لا بد من تطعيم أكبر قدر ممكن من الكوادر الطبية قبل بدء العام الدراسي، خاصة وأنه ليس هناك أي قصور في توفير اللقاحات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كافة اللقاحات المتاحة عالميًا أصبحت موجودة في مصر وبكميات عالية تغطي أكبر قدر ممكن من المواطنين، موضحًا أن مصر الآن تُعد في قلب الموجة الرابعة وهناك زيادة في الإصابات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أنه بالرغم من تزايد عدد الإصابات بكورونا، إلا أنه ليس هناك قفزات، مشيرًا إلى أنه كلما زاد عدد الإصابات كلما ارتفعت عدد الحالات التي تستدعى دخولها الرعاية المركزة أو المستشفيات، موضحًا أن عدد كبير من الحالات البسيطة والمتوسطة يجرى التعامل معها في المنزل دون الحاجة لدخول المستشفيات، فضلًا عن تكوين خبرات وقدرات لدى الكوادر الطبية للتعامل مع المرضى، وكذلك توافر المستلزمات وكافة الأدوية.

وأضاف أن كل ما يحتاجه المصاب أو المريض من علاج متوفر، فضلًا عن توافر كل الأجهزة التي يحتاجها المرضى في التشخيص والعلاج، موضحًا أن هناك احتواء كبير للموجة الرابعة ومتابعة لحظية لعدد الحالات المصابة، بالإضافة إلى توفير الأماكن المخصصة للعلاج وأجهزة التنفس الصناعي أو الأكسجين الطبي سواء الذي يُستخدم في المستشفيات أو ما يحتاجه المواطنين في المنازل، متابعا:"السعة الاستيعابية في المستشفيات ما زالت كبيرة".

المصدر: الوطن