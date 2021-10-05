انطلاق انتخابات مجلس المستشارين في المغرب

يشهد المغرب اليوم الثلاثاء انتخابات غير مباشرة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين بعد إجراء انتخابات 8 سبتمبر الماضي، التي أفرزت أعضاء مجلس النواب.

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وتفتح مكاتب التصويت في الساعة الثانية بعد الزوال، وتغلق في الساعة السادسة مساء، ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن النتائج الليلة.

وتشارك في الانتخابات هيئات مختلفة من الناخبين الكبار، يمثلون المنتخبين في الجماعات المحلية والجهات، والغرفة المهنية والنقابات، ورجال الأعمال.

ويتوقع مراقبون أن يتصدر ثلاثي الغالبية الحكومية "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" نتائج الاقتراع.

ويتكون مجلس المستشارين، حسب الفصل 63 من الدستور المغربي لسنة 2011، من 120 عضوا يتشكلون من ثلاثة أخماس، يمثلون الجماعات الترابية، ويتوزعون بين جهات المملكة.

المصدر: RT