مصر تسجل ارتفاعا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا من حصيلة اليوم السابق التي بلغت 768 إصابة.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 33 وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، انخفاضا عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 37 وفاة.
وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17469، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 307569.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 259647 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 4, 2021
الصحة: تسجيل 771 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 33 حالة وفاة pic.twitter.com/5iM8AJ450S
المصدر: RT
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