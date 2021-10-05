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مصر تسجل ارتفاعا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل ارتفاعا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا من حصيلة اليوم السابق التي بلغت 768 إصابة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 33 وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، انخفاضا عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 37 وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17469، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 307569.

المصدر: RT

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