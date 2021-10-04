سعيد يعين سفيرة تونسية لدى الولايات المتحدة

عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، حنان التاجوري بالساسي، سفيرة جديدة لتونس لدى الولايات المتحدة.

وأفادت الرئاسة التونسية بأنه انتظم ظهر الاثنين "موكب تسليم رئيس الجمهورية... أوراق اعتماد... بالساسي سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية".

رئيس الجمهوريّة #قيس_سعيد يسلّم أوراق اعتماد السيدة حنان التاجوري بالساسي سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. #TnPRpic.twitter.com/4je9ZASwyJ — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) October 4, 2021

وجرى تعيين بالساسي بعد أن أعفى سعيد سلفها، نجم الدين الأكحل، دون توضيح أسباب هذه الخطوة.

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وأقال سعيد العديد من المسؤولين من مناصبهم منذ 25 يوليو، عندما أعفى رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية في خطوات وصفها منتقدوه بالانقلاب.

ووسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة عليه لتعيين حكومة جديدة، اختار سعيد الأسبوع الماضي نجلاء بودن رمضان لتولي رئاسة الوزراء، وقال إنها ستشكل حكومة في الساعات أو الأيام المقبلة.

ومع ذلك أعلن سعيد أن الحكومة ستكون مسؤولة أمامه، مما يعني أنه من المرجح أن يكون لرئيسة الوزراء الجديدة سلطة أقل ممن سبقوها في المنصب.

وحثت الولايات المتحدة، إلى جانب الأعضاء الآخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، سعيد على العودة إلى نظام دستوري يؤدي فيه البرلمان المنتخب دورا مهما.

ومنذ انتفاضة 2011، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم في تقديم المساعدة الأمنية والعمل مع مانحين رئيسيين آخرين لدعم المالية العامة في تونس.

المصدر: RT + "رويترز"