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الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة باتجاه جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة باتجاه جنوب لبنان
Reuters
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان.

وبحسب وسائل إعلامية لبنانية فإن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان، وتحديدا مقابل بلدة العباسية ومنطقة المجيدية بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه بعد.

المصدر: RT

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