الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة باتجاه جنوب لبنان
Reuters
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أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان.
وبحسب وسائل إعلامية لبنانية فإن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان، وتحديدا مقابل بلدة العباسية ومنطقة المجيدية بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه بعد.
جيش العدو اطلق 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مقابل بلدة #العباسية و ومنطقة #المجيدية .— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 4, 2021
المصدر: RT
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