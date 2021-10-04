الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة باتجاه جنوب لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان.

وبحسب وسائل إعلامية لبنانية فإن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان، وتحديدا مقابل بلدة العباسية ومنطقة المجيدية بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه بعد.

جيش العدو اطلق 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مقابل بلدة #العباسية و ومنطقة #المجيدية . — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 4, 2021

المصدر: RT