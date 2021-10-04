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البرلمان الليبي يقر التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أخبار العالم العربي

البرلمان الليبي يقر التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
Reuters ESAM OMRAN AL-FETORI
مجلس النواب الليبي
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أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن المجلس أقر خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، في مدينة طبرق شرق البلاد، قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وقال بليحق في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

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وبدأ المجلس في وقت سابق اليوم جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، التي خصصت للتصويت على القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم.

المصدر: "بوابة الوسط" 

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