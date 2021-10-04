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مصر.. قرار رئاسي بفرض تدابير جديدة في سيناء

أخبار العالم العربي

مصر.. قرار رئاسي بفرض تدابير جديدة في سيناء
Globallookpress
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بفرض تدابير وإجراءات حظر التجوال ومواعيد الغلق والفتح في كل أو بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء، على أن يتمّ تطبيقها كلها أو بعضها.

مصر.. قرار رئاسي بفرض تدابير جديدة في سيناء
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ووفقا لقرار السيسي سيتم حظر الاقتراب من بعض المناطق، كما سيتم إخلاء المناطق المحددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة وغيرها من تقنيات البحث.

كما سيتم حظر سير الدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي أيا كان نوعها، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة كليا أو جزئيا.

مصر.. قرار رئاسي بفرض تدابير جديدة في سيناء

المصدر: "الوطن"

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