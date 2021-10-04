مصر.. نجل السادات يكشف التفاصيل الكاملة حول سبب وفاة والدته

كشف جمال السادات، نجل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل وطبيعة مرض والدته السيدة جيهان السادات وأسباب وفاتها.

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وقال خلال حواره في برنامج "الحكاية": "إنه لا أحد يعيش طول العمر، كما أن الفراق دائما ما يكون صعبا، لكنه عندما يقرأ ويرى الأشياء التي عملتها والدته الراحلة جيهان السادات من الناحية الإنسانية سواء المعلنة أو غير المعلنة وكيفية تعاملها مع أقاربها وعائلتها كان يعطي لها قدرا كبيرا من الاحترام والحب أكثر".

وأضاف السادات، أن مرض والدته بدأ في أواخر عام 2018، إذ أصيبت بالمرض الخبيث، وكان في مرحلة متأخرة للغاية، ورغم أنها كانت تكشف بشكل دوري كل عام؛ للاطمئنان على صحتها، إلا أنها لأول مرة كان يمر عام ونصف دون عمل كشف دوري، وعندما مرضت وأجرت التحاليل وجدت نفسها أصيبت بهذا المرض الخبيث في المرحلة الرابعة، موضحًا أن هذا هو قدرها، وأشار عليها بالذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تلقي العلاج: "هي عرفت من أول يوم إنها مصابة بمرض خبيث، وهي إنسانة مؤمنة".

وأشار نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن والدته كانت شخصية مقاتلة، واستجابت لطلبه، وذهبت بالفعل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وظلت هناك 6 أشهر، وفي الفترة الأولى حصلت على علاج كيماوي مكثف للغاية، وأجري لها عملية جراحية كبيرة جدا: "المرض الخبيث كان منتشر في كل حتة في جسمها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية