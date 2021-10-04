الخارجية الأمريكية قلقة من "أحداث قرقارش" غرب ليبيا وتطالب بالتحقيق

طالبت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بضرورة التحقيق في الأحداث التي وقعت في ضاحية قرقارش غرب ليبيا.

وأعربت السفارة الأمريكية عن المخاوف التي أبدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص قرقارش غربي طرابلس.

إقرأ المزيد

وطالبت السفارة، عبر تغريدة نشرتها في حسابها في "تويتر"، بوجوب التحقيق في الأحداث التي وقعت في ضاحية قرقارش.

تشارك سفارة الولايات المتحدة المخاوف التي أعربت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا. يجب أن تظل حقوق الإنسان و وحفظ كرامة جميع الناس، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين، من أولويات جميع الحكومات. الأحداث التي وقعت في قرقارش تثير القلق ويجب التحقيق فيها على الفور. https://t.co/qOUfoxPlZs — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) October 4, 2021

ووقعت مداهمات يوم الجمعة في بلدة قرقارش الغربية، في إطار ما وصفته السلطات المحلية بحملة أمنية ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وقال مسؤولون ليبيون، السبت الماضي، إن حملة "أمنية" واسعة في غرب ليبيا أدت إلى اعتقال 4 آلاف مهاجر غير شرعي، من بينهم مئات النساء والأطفال، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وتقع قرقارش، وهي مركز معروف للمهاجرين واللاجئين، على بعد نحو 12 كيلومترا غربي العاصمة الليبية طرابلس.

المصدر: RT