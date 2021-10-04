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الخارجية الأمريكية قلقة من "أحداث قرقارش" غرب ليبيا وتطالب بالتحقيق

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية قلقة من
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طالبت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بضرورة التحقيق في الأحداث التي وقعت في ضاحية قرقارش غرب ليبيا.

وأعربت السفارة الأمريكية عن المخاوف التي أبدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص قرقارش غربي طرابلس.

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وكالة: حملة "أمنية" واسعة تعتقل نحو 4000 مهاجر في غرب ليبيا

وطالبت السفارة، عبر تغريدة نشرتها في حسابها في "تويتر"، بوجوب التحقيق في الأحداث التي وقعت في ضاحية قرقارش.

ووقعت مداهمات يوم الجمعة في بلدة قرقارش الغربية، في إطار ما وصفته السلطات المحلية بحملة أمنية ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وقال مسؤولون ليبيون، السبت الماضي، إن حملة "أمنية" واسعة في غرب ليبيا أدت إلى اعتقال 4 آلاف مهاجر غير شرعي، من بينهم مئات النساء والأطفال، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وتقع قرقارش، وهي مركز معروف للمهاجرين واللاجئين، على بعد نحو 12 كيلومترا غربي العاصمة الليبية طرابلس.

المصدر: RT

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