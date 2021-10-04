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هناك دائما مساحة صغيرة لبعض المرح.. مسن عماني يسبح وآخر يجذف داخل مياه سيول "شاهين"! (فيديو)

أخبار العالم العربي

هناك دائما مساحة صغيرة لبعض المرح.. مسن عماني يسبح وآخر يجذف داخل مياه سيول
مسن عماني يسبح وآخر يجذف داخل مياه سيول "شاهين"
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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر مسنا عمانيا وهو يلهو ويسبح داخل إحدى مجاري السيول الجارفة التي تكونت نتيجة الأمطار التي هطلت مع قدوم إعصار "شاهين".

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ويوضح المقطع المسن وهو يسبح و يبتسم، ويلوح بيديه إلى مصور المقطع، وهو داخل مياه السيول، وخلفه شاب يسبح في المياه.

كما نشر أحد مستخدمي "تويتر"، فيديو طريف لرجل عماني يحاول الاستمتاع بوقته في شوارع مدينته، بعد مرور الإعصار الذي ضرب البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر الرجل في الفيديو على متن زورق مطاطي صغير، حيث يجدف به وسط المياه التي خلفها الإعصار لتغطي شوارع المدينة بمساحات شاسعة وبارتفاع كبير.

وظهر الرجل المسن مرتديا شورت فقط، كأنه يستمتع بعطلته الصيفية على شاطئ البحر، فيما علق متداول الفيديو، "هناك دائما مساحة صغيرة لبعض المرح".

المصدر: RT

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