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أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

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أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية
Reuters
أبي أحمد
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أدى أبي أحمد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي الذي صادق على تعيينه رئيسا للوزراء لمدة 5 سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي.

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كما صادق أعضاء المجلس الفيدرالي الإثيوبي، على تعيين أغنجو تشاغر، حاكم إقليم أمهرة السابق، رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، وزهرة حمد، نائبة له التي كانت تشغل مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية بإقليم عفار شرقي البلاد.

وتولى آبي المنصب بموافقة البرلمان في 2 أبريل 2018، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين، الذي تقدم باستقالته في منتصف فبراير 2018، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.

المصدر: الأناضول

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