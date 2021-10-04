لحظات حرجة.. طيران شرطة عمان ينقذ محتجزين بولاية السويق (فيديو)

نشرت وكالة الأنباء العمانية مقطع فيديو لعملية إجلاء مواطنين محاصرين بسبب السيول التي نتجت عن العاصفة المدارية "شاهين".

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وقالت الوكالة إن طيران شرطة عمان السلطانية نفذ عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم الاثنين، في ولاية السويق بوادي البطحاء.

وأضافت أن أعلى كميات أمطار مسجلة حتى الآن في ولاية السويق تليها الخابورة، كما كان لعدد من الولايات نصيب كبير من هطول الأمطار.

وتم تسجيل نزول عدد من الأودية بولايات محافظة شمال الشرقية، وهي وادي عندام بولاية المضيبي، ووادي البطحاء بنيابة سناو، ووادي قفيفة بولاية إبراء، ووادي العدفين ووادي مقل بولاية وادي بني خالد، والوادي الكبير بولاية دماء والطائين.

من جهتها، أكدت الأرصاد العمانية على استمرار تأثير العاصفة المدارية "شاهين" وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.

طيران شرطة عُمان السلطانية ينفذ عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم بولاية السويق في وادي البطحاء.#العُمانيةpic.twitter.com/NT4bXa8YV2 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

جانب من جهود طيران شرطة عُمان السلطانية في عمليات الإنقاذ التي نفذها اليوم بولاية السويق.#العُمانيةpic.twitter.com/s2eOygWuHb — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

المصدر: وكالة الأنباء العمانية