الأرصار الجوية تعلن المستوى الأحمر لمناطق في جنوب شرق فرنسا

أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية"Météo France"عن المستوى الأحمركأعلى مستوى لمخاطر الأرصاد الجوية في مقاطعة بوش دو رون في جنوب شرق فرنسا بسبب هطول الأمطار الغزيرة وخطر الفيضانات .

ووفقا للخبراء، يمكن أن يصل هطول الأمطار في بعض المناطق إلى 200 ملم أو في بعض الحالات يصل إلى 240 ملم.

وأدخلت خمس مقاطعات من فرنسا ضمن مستويات الخط البرتقالي بسبب هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية واحتمال حدوث فيضانات.

المصدر: نوفوستي