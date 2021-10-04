مصر.. ضبط قطع أثرية بحوزة شقيقين ينقبان عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على شقيقين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في الفيوم، حيث ضبط بحوزتهما قطع أثرية، تعود للعصور الفرعونية والرومانية والعثمانية.

وفي التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار في مصر، أن شقيقين يحفران وينقبان عن الآثار في قطعة أرض يملكانها بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تم ضبطهما والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وتبين وجود 4 حفر دائرية الشكل بقطعة الأرض، وكذلك ضبط 14 قطعة يشتبه في أثريتها داخل مسكنهما، وفرد خرطوش.

وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأن 8 تماثيل يشتبه في أثريتها، وتمثال غير أثري وباقي القطع أثرية، ترجع للعصور الفرعونية والرومانية والعثمانية.

أقر المتهمان بالحفر والتنقيب عن الآثار بقصد الاتجار، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

وتم تحرير محضر بحقهما وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر: "القاهرة24"