ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي ويبحث معه المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وبحث معه المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" بأن محمد بن سلمان استقبل لودريان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وأضافت أن اللقاء حضره وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

وتابعت أنه "حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية".

المصدر: "واس"