الإمارات.. محادثات إيرانية سورية بشأن ترميم المعالم التاريخية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، ونائب وزير السياحة الإيراني علي أصغر شلبافيان، ترميم الآثار التاريخية التي تعرضت للتخريب جراء الحرب في سوريا.

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ووفقا لوكالة "إسنا" الإيرانية، فإن شلبافيان قابل الخليل يوم الأحد في الجناح السوري بمعرض "دبي إكسبو 2020" وناقشا التعاون بين البلدين، فضلا عن بناء فنادق جديدة وترميم المعالم التاريخية في سوريا.

وكانت دبي استضافت في وقت سابق من اليوم محادثات بين وزيرين من حكومتي الإمارات وسوريا بشأن الملفات الاقتصادية والتجارية الأكثر إلحاحا المطروحة على الأجندة الثنائية.

وتقول دبي إنها تريد أن يكون "إكسبو"، وهو معرض للثقافات والتكنولوجيا وفنون المعمار ويقام هذا العام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، عرضا للابتكار ومكانا لمناقشة ومواجهة تحديات عالمية مثل التغير المناخي والصراعات والنمو الاقتصادي.

المصدر: وكالات