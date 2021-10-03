نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية: 150 شاحنة تمر بمعبر جابر الحدودي مع سوريا بالاتجاهين يوميا

قدّر نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، عدد الشاحنات الداخلة والخارجة من وإلى سوريا عبر معبر جابر بين البلدين بنحو 150 شاحنة يوميا.

وقال الداوود في تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية، إن "عدد الشاحنات الداخلة والخارجة من وإلى سوريا عبر معبر جابر بين البلدين يقّدر بنحو 150 شاحنة يوميا".

إقرأ المزيد

وتوقع ارتفاع حجم عدد الشاحنات الداخلة والخارجة من وإلى سوريا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "قطاع الشاحنات كان يترقب منذ سنوات إعادة فتح معبر جابر الحدودي بعد الخسائر التي لحقت به جراء إغلاقه لعدة سنوات".

وأشاد بـ"توصل الجانبين الحكوميين إلى اتفاق يقضي بعودة حركة النقل بين البلدين"، مشيرا إلى أن "القرار سينعكس إيجابا على الصناعات الأردنية والسورية وعلى قطاع النقل في البلدين".

المصدر: "الرأي"