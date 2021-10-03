عباس يستقبل وزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال وقف الاستيطان

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفدا إسرائيليا ضم وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عباس استقبل مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب (ميريتس) الإسرائيلي برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين".

وأشارت إلى أن "عباس أكد أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء".

وأضافت أنه "حذر من سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

وتابعت أن "وفد حزب (ميريتس) أكد بدوره مواقفه الداعمة لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لمد جسور الثقة، مشددا على أهمية التعاون في مجال الصحة".

المصدر: "وفا"