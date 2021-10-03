بالفيديو.. مشاهد تعرض للمرة الأولى لبعض الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي

نشرت وسائل إعلام، مشاهد تعرض لأول مرة لعدد من الأسرى الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر "نفق أرضي" الشهر الماضي، قبل أن تعيد القوات الإسرائيلية اعتقالهم.

ويظهر في الصور والفيديو المتداول الأسرى زكريا الزبيدي وأيهم كممجي ويعقوب قادرين ومناضل نفيعات، أثناء مطاردتهم ووصولهم لمسجد قرية الناعورة، بعد تمكنهم من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة، اليوم الأحد، لوائح اتهام ضد الأسرى الستة الذين فروا في 6 سبتمبر الماضي، وأعادت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقالهم خلال أسبوعين بعد فرارهم.

كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بادعاء مساعدة الأسرى الستة على الفرار، وتنسب لوائح الاتهام للأسرى الستة تهمة الهروب من السجن، ولم توجه إليهم تهما أمنية.

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ينشر لأول مرة..

فيديو لأسرى #نفق_الحرية عند مسجد الناعورة في #الناصرة بعد تحررهم من سجن جلبوع

المشاهد للأسرى: زكريا الزبيدي، أيهم كممجي، يعقوب قادري، مناضل نفيعات pic.twitter.com/vsbRkeldEU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 3, 2021

المصدر: "وكالة شهاب"