"حماس" تنفي صحة المعلومات عن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
Reuters Suhaib Salem
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نفت حركة "حماس" الفلسطينية صحة ما ورد في تقارير إعلامية حول التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
وأشار عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في الحركة زاهر جبارين، إلى أنه ينفي صحة المعلومات التي أوردتها إحدى وسائل الإعلام عن إنجاز اتفاق صفقة تبادل مع إسرائيل.
وأضاف: "ندعو وسائل الإعلام لتوخي الحذر، وتجنب بث الشائعات التي تتلاعب في مشاعر الأسرى وعائلاتهم، وإن بث مثل هذه الشائعات لن يفلح في الضغط على قيادة المقاومة".
المصدر: RT
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