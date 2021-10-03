 
مباشر

"حماس" تنفي صحة المعلومات عن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

Reuters Suhaib Salem
عناصر من "حركة حماس" الفلسطينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfbl

نفت حركة "حماس" الفلسطينية صحة ما ورد في تقارير إعلامية حول التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

وأشار عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في الحركة زاهر جبارين، إلى أنه ينفي صحة المعلومات التي أوردتها إحدى وسائل الإعلام عن إنجاز اتفاق صفقة تبادل مع إسرائيل.

إقرأ المزيد
بينيت: حماس تطالبنا بالإفراج عن مئات الأسرى وأنا أعارض
بينيت: حماس تطالبنا بالإفراج عن مئات الأسرى وأنا أعارض

وأضاف: "ندعو وسائل الإعلام لتوخي الحذر، وتجنب بث الشائعات التي تتلاعب في مشاعر الأسرى وعائلاتهم، وإن بث مثل هذه الشائعات لن يفلح في الضغط على قيادة المقاومة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا