أمير قطر يهاتف سلطان عمان للوقوف على تداعيات الإعصار "شاهين"

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، للاطمئنان وللإعراب عن التضامن جراء تداعيات إعصار "شاهين" الذي ضرب السلطنة.

وأعرب أمير قطر عن تضامن بلاده مع الشعب العماني، ووقوفها مع السلطنة في الجهود التي تبذلها في مواجهة تداعيات الإعصار، حسب وكالة "قنا" القطرية الرسمية.

من جانبه، عبر سلطان عمان عن شكره وتقديره للأمير القطري على "تضامنه الأخوي والإنساني وموقف دولة قطر الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين".

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها.

وفي وقت سابق، قالت سلطنة عُمان إنها متأهبة بالكامل لمواجهة تأثيرات إعصار "شاهين"، الذي من المتوقع أن يدخل في بحر عُمان وبعدها لسواحل السلطنة، مسببا الرياح العالية والأمطار.

وعطلت الحكومة والقطاع الخاص الدوام ليومي الأحد والاثنين، فيما تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

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ووجه السلطان هيثم بن طارق، أمس السبت، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية للإعصار شاهين.

وبدأ مستخدمو موقع "تويتر" بنشر مقاطع فيديو من محافظات عمانية مختلفة تظهر ارتفاع الأمواج إلى مستويات غير معتادة، بالإضافة إلى تساقط المطر.

المصدر: "قنا" + صحيفة "الراية"