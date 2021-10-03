الجبير يبحث مع لودريان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، عددا من القضايا الإقليمية مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير، الوزير الفرنسي في مقر وزارة الخارجية السعودية بالعاصمة الرياض، حسب بيان صادر عن الوزارة.

ووفقا للبيان، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير@AdelAljubeir يستقبل معالي وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية pic.twitter.com/w1ee2VaxW6 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 3, 2021

المصدر: "واس"