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السعودية: ندعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

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السعودية: ندعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
Reuters SAL
فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي
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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إنه أكد لجوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، دعم المملكة "للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأضاف بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل: "نحن قلقون بشكل بالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي".

وبخصوص المحادثات السعودية الإيرانية، قال وزير الخارجية السعودي إن "المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية"، مشيرا إلى أمل المملكة في أن تضع هذه المحادثات "أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين".

وكان بن فرحان أعلن في تغريدة عن استقباله بوريل، لبحث "العديد من القضايا المشتركة وتعزيز أوجه التعاون".

المصدر: وكالات

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