في تراجع ملحوظ .. السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة حتى الآن 547262 إصابة .

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وفي تراجع ملحوظ أكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدة فقط يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8724 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 536330 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 181 حالة في المملكة.

المصدر: "سبق"