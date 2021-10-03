ملك الأردن عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد تناول العلاقات بين البلدين

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، بحث فيه الطرفان العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

من جانبه أكد الملك الأردني دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سورية ووحدة اراضيها

جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما #الأردن#سوريا — RHC (@RHCJO) October 3, 2021

المصدر: بترا