بينها ثعابين وتماسيح.. تعليمات مشددة بغلق سوق الجمعة بالقاهرة نهائيا لمنع بيع الحيوانات البرية

أصدرت جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات للأجهزة التنفيذية بغلق سوق الجمعة ومنع إقامته مطلقا، ودعت لضبط أي مخالفات أو تواجد خاص ببيع الحيوانات البرية.

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هذا ونبهت جيهان عبد المنعم، عبر تعليماتها المشددة، على مسؤولي "حي الخليفة" بالمرور الدوري على تلك المنطقة، لضبط أي مخالفات أو تواجد خاص ببيع الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن، وتعيين الخدمات الشرطية في تلك المنطقة، وشن حملات واسعة للنظافة ورفع أي إشغالات.

وفي بيان لها، أكدت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنها "تتابع تنفيذ الإجراءات المتخذة في هذا الشأن أولا بأول، حفاظا على صحة المواطن، ومراعاة للصحة العامة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ووزارة التنمية المحلية، بحماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها".

وكشفت جيهان عبد المنعم أن "الحملة التي تم شنها استهدفت ضبط عدد من الباعة الجائلين؛ لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط 8 ثعابين متنوعة الحجم، و4 زواحف، و3 طيور، و3 تماسيح متنوعة الحجم، و3 سلاحف، وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، موضحة أنه "بتوقيع الكشف الطبي من مسؤولي الطب البيطري واللجنة المشكلة، تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التي عثر عليها حالتها سيئة، وتم وضعها في أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين، وتم تسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة".

المصدر: "مصراوي"