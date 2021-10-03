سلطنة عمان تؤجل وتعيد جدولة رحلات من وإلى مسقط بسبب العاصفة "شاهين"

تقترب العاصفة المدارية "شاهين" من سلطنة عمان اليوم الأحد، مما دفع السلطات لتأجيل الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط، وحث السكان على إخلاء المناطق الساحلية.

وذكر بيان مشترك لهيئات الإنذار المبكر والأرصاد والطيران المدني أنه تم رصد مركز العاصفة على بعد نحو 60 كيلومترا من مسقط، مشيرا إلى أنها مصحوبة برياح سرعتها 120 كيلومترا على الأقل في الساعة، أو أكثر.

وتستشعر البلاد حاليا تأثير العاصفة التي من المتوقع أن يصل مركزها إلى اليابسة عصرا وخلال المساء مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في السلطنة أنه سيجري قطع الكهرباء في منطقة القرم، شرق العاصمة، تفاديا لأية حوادث.

ويعيش معظم سكان عُمان البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة داخل وحول مسقط.

المصدر: رويترز