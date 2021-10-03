 
مباشر
عاجل
إعلام إسرائيلي: وصول أول طائرة مصرية تابعة لشركة "مصر للطيران" إلى تل أبيب

سلطنة عمان تؤجل وتعيد جدولة رحلات من وإلى مسقط بسبب العاصفة "شاهين"

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تؤجل وتعيد جدولة رحلات من وإلى مسقط بسبب العاصفة
Reuters
سلطنة عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rf7b

تقترب العاصفة المدارية "شاهين" من سلطنة عمان اليوم الأحد، مما دفع السلطات لتأجيل الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط، وحث السكان على إخلاء المناطق الساحلية.

وذكر بيان مشترك لهيئات الإنذار المبكر والأرصاد والطيران المدني أنه تم رصد مركز العاصفة على بعد نحو 60 كيلومترا من مسقط، مشيرا إلى أنها مصحوبة برياح سرعتها 120 كيلومترا على الأقل في الساعة، أو أكثر.

وتستشعر البلاد حاليا تأثير العاصفة التي من المتوقع أن يصل مركزها إلى اليابسة عصرا وخلال المساء مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في السلطنة أنه سيجري قطع الكهرباء في منطقة القرم، شرق العاصمة، تفاديا لأية حوادث.

ويعيش معظم سكان عُمان البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة داخل وحول مسقط.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا