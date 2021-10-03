صورة أشرف غني مع مسؤول إماراتي قبل مغادرته أفغانستان تثير جدلا

زعم نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي أن صورة متداولة للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، هي آخر صورة التقطت له داخل القصر الرئاسة قبل مغادرته كابل، وظهر فيها رفقة مسؤول إماراتي.

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ونشر حميد الله محمد شاه، مراسل قناة "الجزيرة" في كابول، الصورة عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر".

وغرد حميد الله، الذي كان أول مراسل يدخل القصر الرئاسي، أنها "آخر صورة للرئيس الأفغاني المنهزم قبيل مغادرته القصر الرئاسي يوم دخول مسلحي طالبان العاصمة كابل".

ويظهر في الصورة أشرف غني رفقة سيف خرباش، مسؤول ملف أفغانستان في مجلس الأمن القومي في الإمارات، بحديقة القصر الجمهوري بكابل. وأفادت مصادر بأن خرباش هو الذي اصطحب غني بطائرته مع 50 من المسؤولين والمساعدين إلى أوزبكستان ومنها إلى الإمارات.

وكان الرئيس الأفغاني السابق، قد غادر أفغانستان إلى الإمارات في 15 أغسطس الماضي، بعد دخول حركة طالبان كابل، وسيطرتها على الحكم.

وأكدت الإمارات في وقت سابق أن غني موجود فيها بعد مغادرته بلاده، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد لاعتبارات إنسانية".

المصدر: RT