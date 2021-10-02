وسائل إعلام: الاستخبارات الأمريكية تكشف ما قد يملكه "حزب الله" اللبناني من أنظمة دفاع جوي (صور)

نقل موقع INTELSky عن الاستخبارات الأمريكية أن "حزب الله اللبناني قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي ويمكن تفعيلهما قريبا، وهما (بافار -373) إيراني الصنع، و(بانتسير) روسي الصنع".

وقال الموقع في تغريدة عبر "تويتر" إنه "يتم جمع بيانات الطائرة "بوينغ RC-135U" التابعة للقوات الجوية الأمريكية (64-14849 ، AE01D5)، والتي تمتلك نظام "HOMER61 Combat Sent" لجمع المعلومات الاستخبارية الفنية عن أنظمة رادار الخصم، من أجل تطوير تحذيرات الرادار الجديدة أو المطورة، وأجهزة التشويش على الرادار، والشراك الخداعية، والصواريخ المضادة للإشعاع الموجودة في لبنان وسوريا".

🇺🇸 USAF Boeing RC-135U (64-14849, AE01D5) as HOMER61 Combat Sent is designed to collect technical intelligence on adversary radar emitter systems. Its data is collected to develop new or upgraded radar warning receivers, radar jammers, decoys, anti-radiation missiles🇱🇧 🇸🇾 https://t.co/ciMt5kHZQVpic.twitter.com/G0r6RS98Gr — INTELSky (@Intel_Sky) October 2, 2021

المصدر: INTELSky