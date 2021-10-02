"الطوارئ والأزمات" الإماراتية: يتوقع تأثر بعض مناطق البلاد بإعصار "شاهين"

توقعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات، يوم السبت، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من البلاد اعتبارا من غد الأحد بالحالة المدارية "شاهين".

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق العامري: "نوصي المواطنين، وتحديدا القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية، باتباع جميع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي".

وأضاف: "كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة".

وتابع: "نود تطمين الجميع بأن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية القادمة، وما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق الدولة".

بدوره، قال المتحدث عن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، محمد العبري: "من بعد ظهر ومساء يوم الأحد 3 أكتوبر تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة العين والمناطق الجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية الوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة".

كما دعا "الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية والابتعاد عن الأودية والسدود في المناطق التي يتم تحديدها من الجهات المعنية لتجنب أية أحداث غير مرغوب فيها".

المصدر: "وام"