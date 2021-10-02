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إيران تعلن عن تفكيك 4 عصابات لتهريب الأسلحة في محافظة خوزستان

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إيران تعلن عن تفكيك 4 عصابات لتهريب الأسلحة في محافظة خوزستان
Reuters
الشرطة الإيرانية
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أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة خوزستان في إيران، عن تفكيك أربع عصابات لتهريب السلاح وضبط 65 قطعة سلاح.

وقال سيد محمد صالحي، العميد في قوى الأمن الداخلي في محافظة خوزستان، إنه "تم التعرف على أعضاء 4 عصابات لتهريب الأسلحة والذخائر في مدينة أهواز، عقب عمليات تتبع ورصد تحركات مهربي الأسلحة والذخيرة، بالاعتماد على الرصد الاستخباراتي".

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وأضاف أن "عناصر شرطة الاستخبارات والأمن العام حددوا موقع مستودع الأسلحة في المدينة، واعتقلوا 11 مهربا في مخابئهم في أربع عمليات منفصلة، وعثروا على 65 قطعة سلاح".

المصدر: "فارس"

 

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