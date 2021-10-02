الدفاعات السعودية تدمر مسيرة ملغمة أطلقت باتجاه المملكة

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أعلن التحالف العربي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة ملغمة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس السبت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان في المملكة.

#عاجل#التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 2, 2021

المصدر: "واس"